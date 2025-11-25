پخش زنده
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی بر بازنگری در رشتهها، تجهیز کارگاهها، تأمین مربیان متخصص و هدایت دانشآموزان بر اساس استعداد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، اقتصاد دانشبنیان را زیربنای اصلی توسعه کشور خواند و بر سیاستگذاری آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار و بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی تأکید کرد.
حمیدرضاحاجیبابایی با تبریک هفته بسیج، به صیانت ملت ایران از دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در مسیر پیشرفت گام برمیدارد.
وی با بیان اینکه خود را مسئول جلب رضایت هموطنان در چارچوب اصول و ارزشهای نظام میداند، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک نهاد مؤثر در کشور، در مسیر اصلی خود برای خدمترسانی گام برمیدارد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از مدیریت منسجم در مجموعه مدارس سما تصریح کرد: هنگامی که مدرسهای تحت پوشش این مجموعه قرار میگیرد، با اطمینان کامل از کیفیت مدیریت و خدمات آموزشی آن، آرامش خاطر داریم. از سال ۱۳۹۱ مسیری را تعریف کردیم که بر اساس آن تمامی مدارس باید دارای معاون اجرایی و مسئول فناوری باشند.
حاجیبابایی بیان کرد: آینده آموزش و پرورش در گرو بهرهگیری از فناوریهای روز دنیاست و باید از آموزشهای بهروز و مورد اقبال جهانی استفاده کنیم. هوش مصنوعی یک ابزار بسیار پیشرفته و مفید است که اگر به درستی مدیریت شود، میتواند بسیار سودمند باشد. اما اگر مدیریت صحیحی وجود نداشته باشد، این ابزار میتواند به عاملی مضر تبدیل شود.
وی تأکید کرد: تمام ارکان کشور از مدارس و دانشگاهها تا ادارات و مردم باید در چارچوبی مدیریت شده با هوش مصنوعی مجهز شوند. برخلاف سیستم جسمانی که با افزایش سن ضعیف میشود، ذهن انسان هرچه بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، قویتر و قدرتمندتر میشود؛ بنابراین باید جامعه خود را بهروز کنیم.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت هدایت تحصیلی دانشآموزان اظهار کرد: در کشور ما این مردم هستند که با انتخابهای خود تعیین میکنند کدام رشتهها بهتر است. ما باید این روند را مدیریت کنیم. در قانون هدفگذاری کردهایم که حداقل ۵۰ درصد دانشآموزان در هنرستانها تحصیل کنند که هماکنون به ۴۴.۵ درصد رسیدهایم. اگر روزی ۷۰ درصد دانشآموزان مقطع متوسطه دوم در هنرستانها تحصیل کنند، در آن زمینه در وضعیت عالی قرار خواهیم داشت.
احمد محمودزاده:
هدایت دانشآموزان مستعد به هنرستانها بر اساس علایق و سلایق فردی ضروری است
معاون وزیر ورئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه باید از دالان کنکور به سمت دالان اشتغال حرکت کنیم، گفت: بازنگری در رشتهها، تجهیز کارگاهها، تأمین مربیان متخصص و هدایت دانشآموزان بر اساس استعداد ضروری است.
احمد محمودزاده با تأکید بر اینکه قدرت علمی، پایه و اساس سایر ابعاد قدرت است، گفت: پیشرفتهای علمی جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف از جمله فناوری هستهای، موجب هراس دشمنان شده است.
محمودزاده، نیروی انسانی را به عنوان اصلیترین سرمایه کشور خواند و تصریح کرد: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، مهمترین ثروت ملی، سرمایه انسانی است که در مدارس و توسط معلمان مهندسی و تربیت میشود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با تقدیر از نگاه بلند رئیسجمهور به آموزش و پرورش، اظهار کرد: از این فرصت باید برای عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش استفاده کرد که خوشبختانه برنامه ریزیهای خوبی در این زمینه در وزارت آموزش و پرورش در قالب برنامه هفتم پیشرفت و نقشه راه سند تحول بنیادین صورت گرفته و در حال اجراست که از جمله این برنامهها موضوع توسعه آموزشهای فنی و حرفهای در کشور و برنامه ریزی جهت اجرای هر دانش آموز یک مهارت میباشد.
وی افزود: آموزشهای فنی و حرفهای در کشورهای پیشرفته، نه تنها مسئولیت تربیت نیروی کارآمد برای بخشهای مختلف اقتصادی را بر عهده دارد، بلکه از طریق ایجاد اشتغال، زمینه کاهش بیکاری را نیز فراهم میکند.
محمودزاده با اشاره به ضرورت توسعه آموزشهای مهارتی، افزود: آموزش در هنرستانها در مقایسه با مسیر طولانی دانشگاهی، کوتاهمدتتر و دارای بازدهی بهتر است، زیرا بیشتر بر جنبههای عملی و کاربردی تأکید دارد. مقام معظم رهبری، بارها بر توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و افزایش سهم هنرستانها در پذیرش دانشآموزان تأکید فرمودهاند.
محمودزاده بابیان اینکه چهار شرط اساسی برای اثربخشی آموزشهای مهارتی لازم است، تصریح کرد:بازنگری در رشتهها و محتوای آموزشی، با تقویت رشتههای موجود و تعریف رشتههای جدید متناسب با نیاز بازار کار همچنین تجهیز کارگاههاو برخورداری از امکانات و تجهیزات کارگاهی مناسب، بهروز و آماده به کار، ضروری است.
وی افزود: تأمین نیروی انسانی متخصص با جذب و تربیت مربیان و نیروی انسانی کارآمد و تخصیص بودجه مستمر با اختصاص ردیف بودجهای خاص و مداوم برای تجهیز هنرستانها امری مهم است. زمانی میتوانیم به اثربخشی واقعی در آموزشهای مهارتی برسیم که این چهار مولفه به طور کامل در نظام تعلیم و تربیت کشور محقق شود. این امر امکان اشتغالزایی، افزایش بهرهوری و کارایی در حوزههای اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
محمودزاده، بااشاره به چهارمین مولفه کلیدی، انتخاب هنرجو بر اساس تواناییها و انگیزههای فردی عنوان کرد: باید طراحی نظام هدایت تحصیلی به گونهای باشد که دانشآموزان نه از ترس کنکور، بلکه بر اساس استعداد، علاقه و انگیزه شخصی به سمت هنرستانها هدایت شوند.
وی در مورد هدف نظام هدایت تحصیلی، اظهارکرد:لزوم هدایت دانشآموزان مستعد به هنرستانها بر اساس علایق و سلایق فردی و ایجاد انگیزه قوی برای ادامه مسیر شغلی و حرفهای ضروری است.