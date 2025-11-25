فیلمبرداری از تله تئاتر«مینا دژ» ویژه رشادت زنان دیشموک در مقابل بی حجابی با حضور مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولان کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیدشهریار گنجی مدیر کل صدا و سیمای استان در مراسم کلیدزنی. این تله تئاتر که با حضور تعدادی از مسئولان استانی. شهرستان کهگیلویه و مردم منطقه دیشموک برگزار شد گفت: برای نخستین بار در استان، شبکه دنا با تولید تله تئاتر «مینا دژ » مقاومت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه زنان را در برابر سیاست کشف حجاب رضاخانی سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۶ به تصویر کشیده است.

مدیر کل صدا و سیمای استان افزود: تولید این تئاتر تلویزیونی با حضور مدیران شبکه دنا و جمعی مسئولان استان و شهرستان کهگیلویه در شهر دیشموک کلید خورد و کار تصویربرداری و تدوین آن آغاز شده است.

سید شهریار گنجی با بیان اینکه این اثر ۴۵ دقیقه‌ای روایتگر بخش مهمی از حوادث سال ۱۳۱۴ است افزود: در این تئاتر، بانوی کهگیلویه و بویراحمدی با مقاومت بر سر حفظ پوشش سنتی و حجاب خود در مقابل سیاست کشف حجاب رضاخانی، زمینه ساز وقایع تاریخی مهمی می‌شود که نتیجه آن به مقاومت مسلحانه مردم کهگیلویه و بویراحمد مقابل رژیم ستم شاهی می‌انجامد.

وی ادامه داد: این اثر که مطابق سند زیست بوم صدا و سیمای شبکه دنا، مبتنی بر اصول عدالت گستری و هویت محوری رسانه ملی تولید شده در سه دهه اخیر بی سابقه است.