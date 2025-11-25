به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حسین نورانیان، دبیر جشنواره ابوذر گفت: محور‌های ملی این دوره شامل شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط‌آفرینی، خانواده و جامعه فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی است.

وی افزود: موضوعات استانی جشنواره نیز به دومین کنگره ملی ۳ هزار شهید استان سمنان و نقش‌آفرینی رسانه‌نگاران استان در دفاع مقدس ۱۲ روزه اختصاص دارد.

دبیر جشنواره با اشاره به بخش ویژه، گفت: تولیدات رسانه‌ای کودک و نوجوانان استان سمنان و روایت پیشرفت از محور‌های این بخش است.

آثار ارسالی می‌توانند در قالب‌های مختلف از جمله کلیپ و گزارش ویدئویی، موشن‌گرافی، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، مصاحبه و تیتر در حوزه رسانه‌های مکتوب و دیداری و شنیداری تولید شوند. همچنین قالب‌های ویژه فضای مجازی و هوش مصنوعی شامل دابسمش، استوری، تصویرنگاشت، عکس‌نوشت و اطلاع‌نگاشت در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.

مهلت ارسال آثار تا نهم آذر ۱۴۰۴ تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی B۲n.ir/sn۴۸۵۳ مراجعه کنند.

این جشنواره به همت سازمان بسیج رسانه استان سمنان و دبیرخانه جشنواره و با همکاری سپاه قائم (عج)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیمای مرکز سمنان، خانه مطبوعات و انجمن خبرنگاران استان برگزار می‌شود.