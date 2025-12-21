پخش زنده
امروز: -
استان زنجان با برخورداری از ۴۷۷ معدن در گستره جغرافیایی خود، بهعنوان یکی از قطبهای مهم معدنی کشور شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل صمت استان زنجان گفت : استان زنجان با برخورداری از ۴۷۷ معدن در گستره جغرافیایی خود، بهعنوان یکی از قطبهای مهم معدنی کشور شناخته میشود.
مسیبی افزود : از این تعداد، ۲۷۰ معدن فعال بوده و نقش مؤثری در توسعه صنعتی استان ایفا میکنند.
وی گفت : در حوزه اکتشافات، تاکنون ۱۱۲ پروانه اکتشاف و ۳۶ نوع ماده معدنی در استان ثبت شده است. همچنین ۹ پروانه جدید صادر شده و ۱۴ محدوده در حال احیا قرار دارند. افزون بر این، ۶ عرصه جدید در انگوران نیز به بهرهبرداری نزدیک شدهاند.
گزارشها نشان میدهد که مجموع محدودههای طلایی استان به ۳۸ محدوده میرسد و تاکنون ۳۹۸ کیلومتر مطالعه و عملیات اکتشافی انجام شده است. این فعالیتها شامل شناسایی، مطالعه اولیه، پیجویی، و عملیات تفصیلی همچون گمانهزنی و کانهآرایی است.
استان زنجان با تنوع بالای کانیها و ظرفیت گسترده اکتشافی، در مسیر تبدیلشدن به یکی از قطبهای مهم صنعت معدن کشور قرار دارد.