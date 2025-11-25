دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری از بومی‌سازی موفقیت‌آمیز فناوری تحریک عمقی مغز (DBS) که مشابه پروژه‌های پیشرفته جهانی (مانند نورا لینک) است، در کشور خبر داد و گفت: با تولید نیمه‌صنعتی این فناوری تا پایان سال ۱۴۰۵ امکان درمان قطعی پارکینسون و صرع مقاوم به درمان ممکن می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: عطاالله پورعباسی، دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد: چند گروه فناور داخلی توانسته‌اند ابزار‌ها و فناوری تحریک عمقی مغز را بسازند و چرخه کامل این فناوری از مرحله ساخت تا مرحله کاشت توسط جراحان اعصاب تقریباً کامل شده است.

وی افزود: این کاشتنی‌های عصبی در حال حاضر در چند بیمارستان برای درمان بیمارانی از جمله مبتلایان به صرع مقاوم به درمان و پارکینسون استفاده می‌شود و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است. این فناوری امکان درمان قطعی بیماری‌هایی مانند پارکینسون، صرع مقاوم به درمان و افسردگی‌های مقاوم به درمان را دارد.

پورعباسی درباره هدف توسعه این فناوری اضافه کرد: هدف اصلی این است که با حمایت معاونت علمی، فناوری DBS اقتصادی شود تا در دسترس جمعیت بزرگ‌تری از بیماران قرار گیرد. امید است که این فناوری تا پایان سال ۱۴۰۵ به صورت نیمه صنعتی در کشور تولید و نیاز جراحان اعصاب تأمین شود.