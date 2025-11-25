به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید علی حسینی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گچساران، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه گفت: هفته کتاب فرصت ارزشمندی است تا کتاب را بیش از پیش در دسترس مردم قرار دهیم و با چنین برنامه‌هایی، پیوند جامعه با کتاب را تقویت کنیم.

وی افزود: میز اهدای کتاب نمادی کوچک، اما اثرگذار از حرکت‌های فرهنگی مردمی است و تلاش ما بر این است که این اقدام به یک سنت دائمی در اداره تبدیل شود.

این برنامه در طول هفته کتاب دایر بود و با بازخورد بسیار مثبت مراجعان همراه شد.

حسینی ضمن قدردانی از همراهی همکاران و استقبال شهروندان تأکید کرد:اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گچساران همچنان برنامه‌های مختلفی برای توسعه فرهنگ مطالعه در سطح شهرستان در دستور کار دارد.»

همچنین در این برنامه فرهنگی که با هدف ترویج سنت حسنه کتاب‌دوستی و تقویت دسترسی شهروندان به آثار مکتوب برگزار شد، نزدیک به سیصد جلد کتاب در موضوعات مختلف به ارباب‌رجوع‌ها اهدا شد.