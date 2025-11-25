به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود امروز صبح و در حاشیه دستگیری یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر دورود اظهار کرد: چهارمین عضو شورای شهر این شهرستان به اتهام ارتشا بازداشت شد.



به گفته مسلم الماسی؛ پیش‌تر سه عضو دیگر شورا و سه کارمند شهرداری دورود نیز به همین اتهام دستگیر شدند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود تأکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، با متخلفان برخورد خواهد کرد.

الماسی خاطرنشان کرد: پرونده در حال بررسی دقیق قضایی است و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.