آقای وحید یعقوبی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره میزان تولید فولاد در شش ماهه نخست امسال افزود: از حدود ۹ میلیون تن شمشی که در نیمه نخست امسال تولید شده، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن صادر و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شمش فولادی نیز در بورس کالا عرضه شده است.

وی با بیان اینکه از حدود ۹ میلیون تن، سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش فولادی در بورس کالا معامله شده است گفت: به عبارتی حدود ۴۰ درصد شمش فولادی عرضه شده در بورس کالا در نیمه نخست امسال اصلا خریدار نداشته است.

معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد افزود: از سال ۱۳۹۰ که ساخت و ساز مسکن مهر در کشور رونق گرفت احداث کارخانه‌های نوردی برای تامین نیاز میلگرد طرح‌های مسکن مهر شتاب گرفت؛ از میانه دهه ۹۰ به این طرف، حدود سه برابر میزان نیاز کشور هم برای تامین نیاز داخلی و هم برای صادرات، ظرفیت تولید میلگرد ایجاد شد.

وی درباره اینکه کارخانه‌های نوردی نیاز به شمش دارند و اکنون کمبود مواد اولیه باعث شده که واحد‌های نوردی با کمترین ظرفیت کار کنند، گفت: به دلیل ظرفیت بالای کارخانه‌های نوردی، سه برابر نیاز داخل، در این واحد‌های تولیدی ظرفیت ایجاد شده بنابراین وقتی به آمار تولید و معاملات شمش در بورس نگاه می‌کنیم، به طور طبیعی با این میزان ظرفیت کار نمی‌کنند.

یعقوبی درباره اینکه چقدر ظرفیت تولید میلگرد داریم و اکنون چقدر تولید می‌شود، نیز افزود: حدود ۲۷ میلیون تن ظرفیت تولید میلگرد در کشور داریم که ۱۰ میلیون تن آن تولید می‌شود و ضریب بهره برداری در میلگرد حدود ۴۰ درصد است.

وی اضافه کرد: بنابراین ما با یک پدیده‌ای مواجه هستیم که در کشور هم مازاد ظرفیت تولید در میلگرد و هم مازاد تولید نسبت به نیاز داخلی در شمش فولادی وجود داردکه لازم است برای اینکه این ظرفیت‌ها با هم همخوانی پیدا کند، راهکار‌های توسعه صادرات هم در شمش فولادی و هم در میلگرد کشور در پیش گرفته شود.