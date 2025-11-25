پخش زنده
هندبالیست مشهدی بعد از درخشش در مسابقات کشورهای اسلامی، برای حضور در مسابقات هندبال قهرمانی جهان، به به تیم ملی دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم ملی هندبال بانوان کشورمان پس از کسب مدال ارزشمند برنز ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، آماده حضور در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی زنان جهان میشود.
بر این اساس ششمین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال بانوان قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در هلند، به میزبانی تهران آغاز شده است و تا چهارم آذرماه نیز ادامه دارد و «آرزو کیانی آرا» هندبالیست مشهدی نیز در این اردو حضور دارد.
تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال زنان جهان در گروه B با تیمهای مجارستان، سوئیس و سنگال هم گروه است و بازیهای این دوره از رقابتها از شش آذرماه آغاز میشود.