پخش زنده
امروز: -
عملیات ساخت مدرسهای دو طبقه به نام شهید «حسن عابدزاده» در روستای درزیکلای آمل با حضور مسئولان و با حمایت مالی خیّران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عملیات ساخت مدرسهای دو طبقه به نام شهید «حسن عابدزاده»، تنها شهید روستای درزیکلای آمل، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و با حمایت مالی خیّرین آغاز شد.
فریدون کلبادینژاد مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم گفت: این مدرسه در ۸۰۰ متر مربع احداث میشود و بخش اعظم هزینههای آن را خیر محمد کریمی ساکن تهران با همکاری حاج اسماعیل اخترشناس، جانباز جنگ تحمیلی، تقبل کردهاند.
وی با اشاره به مشارکت اهالی و سایر خیّرین، افزود: تمام تلاش بر این است که این پروژه در بازه زمانی یکساله به اتمام برسد و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در ادامه با اشاره به پیگیریهای ریاست جمهوری و استاندار در حوزه عدالت آموزشی، گفت: از بیش از ۱۳۰ مدرسه ناایمن شناساییشده در استان، سال گذشته ۳۳ مدرسه افتتاح و عملیات احداث ۵۴ مدرسه دیگر با پیشرفت ۱۰ تا ۹۵ درصدی در دست اجراست.
کلبادینژاد تأکید کرد: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت مردمیسازی و خیّرین، حس خوب و حال خوب را به دانشآموزان استان هدیه کنیم.
شایان ذکر است روستای درزیکلا در پنج کیلومتری شهر آمل قرار دارد و مدرسه قبلی آن در سال ۱۳۶۳ تأسیس شده بود.