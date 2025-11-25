پخش زنده
صبح سرد امروز یزد در حالی رقم خورد که ۶ شهرستان یزد دمای زیر صفر را تجربه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناس هواشناسی استان یزد از تداوم پایداری جوی و سرمای شبانه تا اواسط هفته آینده خبر داد و نسبت به افزایش غلظت آلایندههای جوی در مناطق صنعتی و پرتردد شهری هشدار داد.
میرحسینی با بیان اینکه جو استان طی روزهای پیشرو آرام و بدون بارش خواهد بود، اظهار کرد: تا پایان هفته آینده سکون نسبی هوا ادامه دارد و این شرایط همراه با ماندگاری سرمای شبانه میتواند موجب افزایش آلودگی هوا بهویژه در محدودههای صنعتی و مرکز استان شود.
وی افزود: از بعدازظهر چهارشنبه و طی روز پنجشنبه شاهد افزایش موقت ابر در آسمان استان خواهیم بود، اما این وضعیت تأثیر محسوسی بر دمای هوا نخواهد گذاشت.
به گفته این کارشناس، نوسانات دما تا پایان هفته ناچیز است و یزد امروز نیز یکی از سردترین صبحهای پاییز را تجربه کرد.
میر حسینی گفت: اسفندآباد، سبزدشت و چاهافضل با دمای منفی ۸ سردترین نقاط استان بودند و از میان ۱۲ مرکز شهرستان، شش شهرستان شامل اردکان، اشکذر، بهاباد، مروست، هرات و میبد دمای زیر صفر داشتند.
دمای کمینه شهر یزد نیز بامداد امروز ۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به پایداری هوا از شهروندان، بهویژه گروههای حساس، خواست در صورت افزایش آلودگی از تردد غیرضروری در ساعات ابتدایی روز خودداری کنند.