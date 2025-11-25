پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ عباس علیآبادی صبح امروز سهشنبه ۴ آذرماه در نشست تکریم و معارفه مدیران ارشد وزارت نیرو ضمن تسلیت ایام فاطمیه، با قدردانی از تلاشهای کارکنان وزارت نیرو گفت: مدیرانی که امروز منصوب میشوند، باید تمام همت خود را برای خدمت به کشور به کار گیرند و هرکس در شرایط دشوار، مسئولیت بخشی از صنعت آب و برق کشور را میپذیرد، لایق قدردانی است.
وی افزود: بازسازی نظام حکمرانی آب و برق مهمترین ماموریت کنونی وزارت نیرو است و برای تحقق آن باید محیط کسبوکار و اقتصاد صنعت آب و برق جذاب شود. علی آبادی با اشاره به صدور مجوز احداث بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی بیان کرد: مجوزهای صادر شده نشاندهنده فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری در انرژیهای پاک و عزم وزارت نیرو برای توسعه این نوع انرژی در کشور است.
وزیر نیرو درباره تبدیل مشکلات به فرصت گفت: خشکسالی و چالشهای گذشته به ما امکان داد تا معضلات ریشهدار را اصلاح کنیم و یکی از این موارد، الگوی مصرف است که نیازمند تغییر و بهینهسازی است. علی آبادی در همین رابطه گفت: یکی از مشکلات ما در مسیر تأمین آب و برق پایدار، الگوی مصرف است، زیرا متاسفانه بسیاری از چالشهای حوزه مصرف در محدوده خارج از الگو و توسط پرمصرفها ایجاد میشود و این شیوه تناسبی با شرایط کشور ندارد.
وی با اشاره به دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی افزود: کارکنان صنعت آب و برق با از خودگذشتگی در دوران جنگ استمرار خدمترسانی را تضمین کردند. امروز نیز با اتکا به ظرفیتهای داخلی، حتی در شرایط محدودیت، مسیر خوداتکایی را ادامه میدهیم و حضور شرکتهای داخلی در نمایشگاه صنعت برق ایران نمونهای از سرمایههای ملی است که باید حفظ شوند.
علیآبادی ادامه داد: هوش مصنوعی و بهرهبرداری از دادهها آینده صنعت آب و برق است؛ باید با اتکا به ظرفیتهای خود، پیگیری مستمر تحقیق و توسعه را ادامه دهیم و از دنیا عقب نمانیم.
وی درباره مدیریت منابع آب گفت: در شرایط خشکسالی، بازچرخانی آب اهمیت دوچندان یافته و باید جدی گرفته شود. بازچرخانی باید تا حدی جدی گرفته شود که جز عوامل طبیعی مانند تبخیر، مسیر دیگری برای خروج آب از چرخه وجود نداشته باشد. همچنین باید بارگذاریهای جدید جمعیتی نیز متناسب با منابع آب کشور در نظر گرفته شود و اجازه گسترش بیرویه جمعیت در یک محدوده خاص داده نشود.
وزیر نیرو در پایان تاکید کرد: نیروی انسانی از هر دارایی دیگری ارزشمندتر است؛ باید توانمندترین افراد جذب وزارت نیرو شوند و مجموعه تمام تلاش خود را برای حفظ و رفاه آنان انجام دهد. از همه کارشناسان، مدیران میانی و ارشد صنعت آب و برق بابت زحماتشان سپاسگزارم و برایشان توفیق خدمت موثر آرزو میکنم.