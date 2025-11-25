پخش زنده
حفاظت محیطزیست زنجان با تشکیل ۲۴ پرونده قضایی علیه صنایع آلاینده، برخورد با تخلفات زیستمحیطی را تشدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۴ پرونده قضایی مرتبط با تخلفات زیستمحیطی در استان تشکیل شده که نشاندهنده جدیت محیطزیست در برخورد با آلایندهها و همکاری نزدیک با دستگاه قضایی است.
مشکینی با اشاره به ویژگیهای معدنی و صنعتی استان افزود: زنجان به دلیل ذخایر معدنی و توسعه صنایع، همواره با دغدغههای زیستمحیطی، بهویژه فعالیت صنایع سرب و روی، روبهرو است.
وی وضعیت زیستمحیطی استان را در بخشهای شهری و صنعتی بررسی کرد و گفت: در حوزه آلودگی هوای شهری، بهجز گردوغبار فرامرزی، مشکل قابلتوجهی وجود ندارد، هرچند کاهش بارندگی و خشکسالی، شدت گردوغبار را افزایش داده است.
موسوی درباره پایش صنایع تصریح کرد: تمامی واحدهای صنعتی دارای مجوز ملزم به نصب دستگاههای کنترل آلودگی هستند و واحدهای مشمول پایش برخط، خروجیهای خود را بهصورت آنلاین ارائه میدهند. پایش میدانی روزانه و شبانه در شهرکهای صنعتی و واحدهای منفرد نیز به طور مستمر انجام میشود.
وی با اشاره به شکایات مردمی گفت: در صورت ثبت گزارش تخلف یا خروجی غیراستاندارد، تیمهای پایش اعزام و در صورت اثبات تخلف، اخطاریه صادر و پرونده قضایی تشکیل میشود.
مدیرکل محیطزیست زنجان افزود: احکام قضایی برای واحدهای آلاینده معمولاً شامل حبس تعلیقی یا جزای نقدی است و شدت آن به نوع تخلف و سابقه واحد بستگی دارد. در سالهای اخیر، دستگاه قضایی به سمت مجازاتهای جایگزین حبس، مانند خدمات اجتماعی یا اقدامات زیستمحیطی، حرکت کرده است که علاوه بر بازدارندگی، موجب فرهنگسازی میشود.
وی تأکید کرد: اغلب واحدهای متخلف پس از اخطار و پیگیری قانونی مشکل خود را رفع میکنند، اما در مواردی که تخلفات تکرار شود، پرونده جدید تشکیل و محدودیتهای بیشتری اعمال میشود.