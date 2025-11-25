به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری در دیدار مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان بوشهر گفت: این استان علاوه بر منابع عظیم نفت و گاز، از نیروی انسانی متخصص و فرهیخته در حوزه صنعت نفت برخوردار است و باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به محرومیت‌های موجود در برخی مناطق استان افزود: مردم بوشهر شایسته چنین شرایطی نیستند و ضروری است مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفت و گاز به‌صورت هدفمند و در جهت توسعه متوازن استان توزیع شود.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی عنوان کرد: اشتغال حق جوانان بوشهر است و وجود بیکاری در کنار صنایع بزرگ نفت و گاز زیبنده استان نیست.