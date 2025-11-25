پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم ملی اینلاین فری استایل شاخه اسپید اسلالوم از آمادگی ملی پوشان برای حضور در مسابقات جهانی سنگاپور ابراز رضایت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احسان حبیب آبادی، سرمربی تیم ملی اینلاین فری استایل شاخه اسپید اسلالوم درباره شرایط فنی ملی پوشان برای حضور در مسابقات جهانی سنگاپور، اظهار داشت: شرایط فنی ورزشکاران نسبت به اردوی قبلی بهتر شده و برای جهانی سنگاپور بسیار آمادهایم.
وی گفت: در حال حاضر در شرایط بسیار خوبی قرار داریم. ملیپوشان با انگیزه بالا و حرفهای روزی دو جلسه تمرین میکنند و از نظر تکنیکی به سطح قابلقبولی رسیدهاند. امیدوارم با تلاش بیشتر بتوانیم در سنگاپور نتایج درخشانی ثبت کنیم و با دست پر به کشور بازگردیم.
سرمربی تیم ملی اینلاین فریاستایل با اشاره به رشد محسوس شاگردانش نسبت به اردوی گذشته، افزود: در مقایسه با اردوی قبل، پیشرفت چشمگیری در اجرای مهارتهای فنی و قدرت بدنی مشاهده میشود به نحوی که سرعت و کیفیت عملکرد ورزشکاران بالاتر رفته است. این پیشرفت تا حد زیادی نتیجه تلاش و زحمات خود ورزشکاران و حمایت کادر فنی و فدراسیون از آنها است.
حبیب آبادی گفت: رقابتهای سنگاپور سطح بسیار بالایی دارند و تیمهای قدرتمندی مثل چین، چین تایپه، خود میزبان به همراه کشورهای اروپایی در آن حضور خواهند داشت، تا بتوانند عملکرد خوبی ارائه بدهند، اما ما هم امیدواریم،بتوانیم با توجه به ملی پوشان مدال آور و با تجربهای که در اختیار داریم عرصه را بر دیگر کشورها تنگ کنیم و نتایج خوبی را به دست بیاوریم. از مسئولان فدراسیون هم که در زمان برگزاری اردوها حمایتهای خوبی را از ملی پوشان انجام دادند کمال تشکر و قدردانی را دارم.