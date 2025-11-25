پیکر مطهر یکی ازشهدای گمنام که دیروز در کرمان تشییع شده بود،امروز درمجموعه منازل سازمانی ارتش تشییع و به خاک سپرده شد.

امیر ملکی زاده فرمانده قراذگاه منطقه ای جنوب شرق ارتش در مورد اهمیت الگو سازی از شهدای قهرمانگفت:شهدا بهترین قهرمانانی هستند که میتوانند برای نسل جوان به ویژه در نیروهای مسلح الگو باشند.