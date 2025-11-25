پخش زنده
امروز: -
بیش از ۵۷ هزار تن نهاده دامی امسال در آذربایجانغربی توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجانغربی گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، بیش از ۵۷ هزار تن انواع نهادههای دامی در استان توزیع شده که نقش مهمی در تأمین نیاز تولیدکنندگان و تنظیم بازار ایفا کرده است.
مصطفی زاهد افزود: در این مدت، ۱۳ هزار تن جو دامی وارداتی، ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن ذرت وارداتی و ۱۲ هزار و ۵۶۰ تن کنجاله سویا وارداتی در استان توزیع شده است.
زاهد تصریح کرد: این نهادهها به صورت مستقیم در اختیار دامداران، مرغداران و کارخانجات تولید خوراک دامی قرارگرفته و به استمرار چرخه تولید گوشت و شیر کمک کرده است.
وی گفت: درحوزه حمایت از تولیدکنندگان پروتئین هم، یکهزار و ۳۱۱ تن گوشت مرغ منجمد در ایام پیک تولید خریداری و ذخیرهسازی شده است تا ضمن تقویت ذخایر استراتژیک، از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان اضافه کرد: در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان، با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و کارگروه تنظیم بازار استان در مناسبتهای مختلف با هدف ثبات قیمتها و دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی ۲۷۴ تن گوشت قرمز و ۹۴۰ تن گوشت مرغ منجمد توزیع شده است.