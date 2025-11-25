سفیر ژاپن در ایران ضمن راهبردی خواندن موقعیت خوزستان گفت: کشور ژاپن آمادگی همکاری با استان در مسائل محیط زیستی و مدیریت آب و شن‌های انباشته شده در رودخانه را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، تیسوکادا تاتناکی سه شنبه در جریان سفر به خوزستان در دیدار با سرپرست شهرداری اهواز در محل این دستگاه بیان کرد: برای نخستین بار است که از خوزستان دیدن کردم و استان بسیارمهم و راهبردی تلقی می‌شود.

وی گفت: در سفر به خوزستان قرار است در مراسم اهدای وسایل پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خودرو‌های آتش نشان به اهواز شرکت کنم.

تاتناکی با بیان اینکه در دیدار با استاندار خوزستان موضوع خواهر خواندگی استان با کشور ژاپن مطرح شد افزود: اهواز و خوزستان در نقطه جنوبی و ژاپن در نقطه شرقی جاده ابریشم قرار دارد بنابراین خواهر خواندگی بین این ۲ منطقه قطعا اثر زیادی در تجارت ۲ کشور خواهد داشت.

سفیر ژاپن در ایران ادامه داد: اهواز با چالش‌های محیط زیست و مدیریت‌پسماند درگیر است و استفاده از تجربه شهر‌های ژاپن برای مدیریت این ۲ موضوع در اهواز راهگشا خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: که مذاکرات آمریکا و ایران به نتیجه برسد و با رفع تحریم‌ها شرکت‌های ژاپنی تمایل به سرمایه گذاری در ایران را دارند.

تاتناکی با اشاره به اینکه کربن زدایی یکی از مسائل مدنظر شرکت‌های ژاپنی است عنوان کرد: این موضوع در وزارت خارجه و نفت ایران در حال مذاکره است و احتمال کربن زدایی در خوزستان بسیار بالا است.

سفیر ژاپن در ایران امروز در جریان سفر خود به اهواز با استاندار خوزستان نیز در محل استانداری دیدار کرد.