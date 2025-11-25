پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار داود معظمی گودرزی در توضیح بیشتر گفت: در ماههای اخیر، پلیس فتای تهران به پروندهای مهم در حوزه جرایم سایبری دست یافت که ابعاد تازهای از فعالیت سازمانیافته باندهای فروش مدارک جعلی در فضای مجازی را آشکار میکرد.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد تعدادی از شهروندان در پی مشاهده تبلیغات فریبنده در کانالهای تلگرامی، اقدام به درخواست مدارک تحصیلی جعلی، کارت پایان خدمت، گواهینامه و حتی اقلام حساس همچون سلاح و مهمات کرده و مبالغ قابلتوجهی را به حساب گردانندگان این صفحات واریز کردهاند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به گستردگی کلاهبرداری و تهدیدهای امنیتی ناشی از این فعالیتها، مأموران روند رسیدگی به پرونده را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند و در پی رصدهای فنی، اقدامات اطلاعاتی و هماهنگیهای قضایی، تیمهای عملیاتی موفق شدند ۴ نفر از اعضای این شبکه را در یکی از شهرهای غربی کشور شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کنند.
وی ادامه داد: شیوه و شگرد این متهمان به این صورت بود که با ایجاد یک کانال تلگرامی، اقدام به تبلیغ فروش مدارک تحصیلی، مدارک دانشگاهی، کارت پایان خدمت، گواهینامه و حتی سلاح و مهمات میکردند.
به گفته رئیس پلیس فتا پایتخت، بررسیهای اولیه نشان میدهد تعدادی از شهروندان فریب این تبلیغات را خورده و مبالغ مختلفی به حسابهای این افراد واریز کردهاند.
وی افزود: پس از دستگیری متهمان، تیمهای تخصصی پلیس فتا حسابهای مرتبط را واکاوی کردند. فقط در ۲ حساب بانکی این افراد، مبالغ واریزی بیش از ۹۰ شهروند شناسایی شد که از ۱۰ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده بودند.
وی ادامه داد: برخی از این افراد درخواست کارت پایان خدمت داشتند، برخی مدرک تحصیلی و در چند مورد نیز متقاضی خرید سلاح و مهمات بودند. نکته قابل توجه اینجاست که در این پرونده خاص، متهمان حتی همان مدارک جعلی مورد ادعا را هم تحویل نمیدادند و هدفشان صرفاً کلاهبرداری و دریافت وجوهات بود.
سردار معظمی گودرزی با اشاره به پروندههای مشابه تأکید کرد: لازم است به همه هموطنان عزیز هشدار بدهم که افرادی که وارد چنین مسیرهایی میشوند، اگر مدرک جعلی دریافت کنند، در اولین مرحله خودشان به اتهام استفاده از سند جعلی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. یعنی علاوه بر اینکه پولشان را از دست دادهاند، به عنوان متهم نیز باید پاسخگوی قانون باشند.
وی به یکی از ترفندهای رایج این گروهها اشاره کرد و گفت: این افراد معمولاً ادعا میکنند مدارک ارائه شده دارای استعلام رسمی است، در حالی که همان برگ استعلام نیز کاملاً جعلی است.
رئیس پلیس فتای پایتخت خطاب به شهروندان هشدار داد: هیچ فرد یا مجموعهای در فضای مجازی نمیتواند بدون طی مراحل قانونی، از نهادهای رسمی و حاکمیتی برای شما مدرک معتبر بگیرد. هرکس چنین ادعایی دارد یا جاعل است یا کلاهبردار و هدفی جز سوءاستفاده مالی از مردم ندارد.
او از مردم خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، فوراً موضوع را از طریق شماره ۱۱۰یا سامانه ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری به پلیس گزارش دهند تا اقدامات قضایی و فنی لازم انجام شود.
سردار معظمی گودرزی درباره میزان خسارت مالی این پرونده، اظهار کرد: تا این لحظه تنها از دو حساب متهمان بیش از ۵ میلیارد تومان وجه کلاهبرداری شده استخراج شده، اما قطعاً مبلغ واقعی بسیار بیشتر است، زیرا همکاران من همچنان در حال بررسی ابعاد پرونده و شناسایی سایر قربانیان هستند. بدون تردید شکات بیشتری وجود خواهند داشت.
وی در پایان تأکید کرد: پلیس فتا با هرگونه جعل، کلاهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان در فضای مجازی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.