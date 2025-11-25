پخش زنده
نویسنده کتاب «ناتا» گفت: این اثر تلاش دارد نگاه کمتر شنیدهشده زنان به حوادث بزرگ تاریخ اسلام را بازتاب دهد.
زهرا باقری نویسنده کتاب ناتا در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ افزود:این کتاب با محوریت زندگی، زنی آفریقایی ست که ناخواسته در متن تحولات آن دوران قرار میگیرد، از شروع بردگی او آغاز میشود و تا پایان زندگیاش ادامه دارد.
وی ادامه داد: روایتی که ماجرای سقیفه، شهادت حضرت زهرا (س) و فضای اجتماعی پس از رحلت پیامبر (ص) را از زاویه زندگی یک زن ترسیم میکند.
نویسنده این اثر با بیان اینکه در تاریخ صدر اسلام، روایتهای فراوانی وجود دارد، اما صدای زنان کمتر شنیده شده است افزود: تلاش کردم آنچه برای یک زن مهم است؛ ترسها، دلبستگیها، نگرانیها و تأثیر مستقیم حوادث سیاسی بر زندگی روزمره—را وارد متن کنم؛ چیزهایی که در بسیاری از منابع رسمی دیده نمیشود.
وی با اشاره به ویژگی روایی کتاب گفت: اتفاقات بزرگ، از سقیفه تا روزهای سخت پس از شهادت حضرت زهرا (س)، در کتاب حضور دارند، اما نه صرفاً به عنوان رویداد تاریخی؛ بلکه آنگونه که یک زن آنها را لمس میکند. از لرزشی که در دل خانهها میافتد تا غربتی که در دلها مینشیند.
زهرا باقری افزود :حضور شخصیت «ناتا» به عنوان راوی، امکان دیدهشدن جزئیاتی را فراهم کرده که معمولاً در روایتهای رسمی کمتر بازتاب دارد: زندگی ناتا از بردگی آغاز میشود؛ اما همین ورود ناخواسته به تاریخ، او را شاهد بسیاری از فراز و فرودهای مهم میکند. کتاب با مرگ او پایان مییابد.
این کتاب، تلاش دارد خواننده را با لایههای کمتر دیدهشده تاریخ اسلام همراه کند؛ لایههایی که از دل تجربه زیسته زنان، روایت میشود و درک تازهای از فضای اجتماعی و انسانی آن دوران ارائه میدهد.این اثر در در مدت یکسال به چاپ پنجم رسید.
زهرا باقری نویسنده اثر "ناتا" صاحب بیش از ۱۰ اثر بعنوان کتاب و مقاله در حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال است.
"شهاب دین"، "شاپرک"، "آسانسور" از دیگر آثار اوست.