فرمانده نیروی هوایی ارتش، سرعت عمل و روحیه شهادت‌طلبی را ویژگی بارز نیرو‌های مسلح دانست و گفت: خلبانان نهاجا در جنگ ۱۲ روزه به مقابله با پهپاد‌های پیشرفته رژیم صهیونیستی پرداختند و حملات دشمن را خنثی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ خلبان «حمید واحدی» فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم افتتاحیه بیست‌وچهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که صبح امروز (سه‌شنبه) در دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد، با اشاره به جانفشانی رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: امروز در جنگ ترکیبی، میدان نبرد روایت‌های واقعی است و دشمن به دنبال القای روایت‌های نادرست علیه کشور است.

امیر سرتیپ واحدی ادامه داد: هیئت معارف جنگ می‌تواند طلایه‌دار جنگ شناختی باشد و اجازه ندهد که هجمه‌های دشمن، فضای فکری جوانان را آلوده کند.

فرمانده نهاجا در ادامه با اشاره به عملکرد موفق نیروی هوایی ارتش در جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: خلبانان نهاجا بدون واهمه، در عملیات اسکرمبل با هواپیما‌های سبک و سنگین به مقابله با پهپاد‌های پیشرفته رژیم صهیونیستی پرداختند و حملات دشمن را خنثی کردند.

وی سرعت عمل و روحیه شهادت‌طلبی رزمندگان را از مزیت‌های مهم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برشمرد و با اشاره به عملیات‌های موفق دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: در عملیات الولید (حمله به اچ ۳) بخش مهمی از توان هوایی رژیم بعثی از بین رفت؛ اما هم‌پیمانان صدام بار دیگر او را تجهیز کردند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان تأکید کرد: باید آموزه‌های دفاع مقدس را متناسب با جنگ‌های نوین بازتعریف کرد و این مهم بر عهده هیئت معارف جنگ است.