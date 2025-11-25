دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه گذاری تجاری کشور، با حضور جمعی از مسئولان قضایی در مشهد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دادگستری خراسان رضوی در این جلسه گفت: کرامت هر انسانی با هر ملیت و آیینی باید حفظ شود، رویکردی که ریشه در آیات قرآن کریم دارد و مورد توجه قوه قضاییه است.

حجت الاسلام و المسلمین رضا زرندی افزود: این موضوع مبنای نگاه حمایتی قوه قضاییه است و افتتاح این دفتر در این راستا انجام شده است.

وی ادامه داد: حمایت حقوقی از اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در راستای حفظ کرامات انسانی است و اقدام رئیس قوه قضاییه در اصلاحیه سند تحول و تعالی نظام قضایی کشور شکل گرفته است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: این مرکز با اقدامات حقوقی و عقد قرارداد‌های بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی دنیا به دست آورده است.

حسن عبدلیان پور ادامه داد: این مرکز در حمایت از شهدا و مجروحان دفاع مقدس ۱۲ روزه اقدامات بین المللی مختلفی انجام داده و در محاکم بین‌المللی پیگیری‌های زیادی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در راستای دیپلماسی حقوقی گام بر می‌دارد و با امضای تفاهم نامه‌های مختلف با مرکز وکلای کشور‌های مختلف جایگاه ویژه‌ای در ساختار حقوقی کشور به دست آورده است.

وی بیان کرد: مرکز وکلای خراسان رضوی پس از تهران بیشترین گزارش‌ها و مستندات در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی را تهیه کرده که برخی از آنها بعد بین المللی داشته است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه خراسان رضوی هم گفت: راه اندازی این دفتر به همت مرکز وکلا و دادگستری استان، با توجه به موقعیت ویژه خراسان رضوی، هم مرزی با کشور‌های همسایه و میزان زیاد تردد اتباع خارجی در این استان، برنامه‌ریزی شده است.

رضا حضرتی افزود: ارائه خدمات حقوقی به اتباع کشور‌های خارجی درگیر پرونده‌های حقوقی در ایران و همچنین ایرانیان درگیر مشکلات حقوقی در کشور‌های دیگر، از اهداف راه‌اندازی این مرکز به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: در این دفتر ارائه خدمات به صورت نظام‌مند و کانالیزه به اتباع خارجی در استان ارائه و زمینه تسهیل فعالیت تجار با کشور‌های آسیانه میانه به خصوص افغانستان فراهم خواهد شد.

رئیس مرکز وکلا خراسان رضوی ادامه داد: مسائل حقوقی و قضایی از موضوعات مهم اتباع خارجی در استان به شمار می‌رود که راه‌اندازی این دفتر می‌تواند آرامش خاطر و امنیت برای آنان ایجاد کند.

حضرتی گفت: در راستای کمک به اتباع دارای مشکل حقوقی، وکلایی که تخصص در مسائل حقوقی دارند و مسلط به زبان خارجی به ویژه زبان انگلیسی هستند، به آنان معرفی خواهد شد.

وی افزود: برخی اتباع هم که با هدف عبور از خراسان رضوی در استان حضور می‌یابند، مشکلاتی برای آنان ایجاد می‌شود که در این دفتر خدمات معاضدتی ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز وکلا خراسان رضوی اضافه کرد: در صدد هستیم که این دفتر محیطی مورد اعتماد برای اتباع خارجی باشد و این امر به ویژه در راستای توسعه کسب و کار در استان بسیار موثر خواهد بود.

در پایان این نشست دفتر حمایت حقوقی از اتباع و سرمایه گذاران خارجی با هدف ارائه خدمات حقوقی به زائران و مسافران خارجی در مرکز وکلای خراسان رضوی راه اندازی شد.

نخستین دفتر حمایت حقوقی اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری، آبان امسال در ارومیه (مرکز آذربایجان غربی) به بهره‌برداری رسید.