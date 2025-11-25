پخش زنده
امروز: -
در آیینی ۷۳ دستگاه خودروی امدادی، عملیاتی و اداری به ناوگان جمعیت هلالاحمر استان کرمان افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار در مراسم بهره برداری از این خودروها و تجهیزات گفت: ۷۸۷ میلیارد تومان، برای تکمیل ظرفیتهای لجستیک و ترابری جمعیت هلال احمر استان، در راستای امدادرسانی مطلوب و به موقع ، از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است.
طالبی افزود: ما استانی با تعدد حوادث و بحرانهای طبیعی هستیم و موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن در دو کریدور راههای ارتباطی کشور ایجاب میکند استان کرمان ، یکی از پایگاههای اصلی جمعیت هلال احمر کشور باشد و علاوه بر امکانات امدادی _ عملیاتی، وجود اذوقه و دارو نیز برای حوادث پیش بینی نشده فراهم شده است.
وی افزود: استان کرمان میتواند یکی از بازوان توانمند جمعیت هلال احمر در جنوب شرق و پایگاهی برای حوادث کشور و همچنین حوادث کشورهای همسایه که دچار بحران میشوند باشد.
دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور هم گفت: جمعیت هلال احمر به مردمی بودن خود افتخار میکند و یکی از برکات جنگ ۱۲ روزه اقبال عمومی و اشتیاق مردم به عضویت و همکاری با جمعیت هلال احمر کشور بوده است.
میثم افشار افزود: هم اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار داوطلب در کشور داریم و این جنگ ۱۲ روزه ، تجربه و درس آموزی های بسیاری برای ما داشت و باعث شد جمعیت به سرعت در راستای ماموریتهای محوله در حال بازسازی و آماده سازی باشد.
وی افزود:بیش از ۲ همت تجهیزات در حال خرید است که در روزهای آینده بار اصلی به کرمان خواهد رسید و استان کرمان از تجهیزات امدادی تیمی و انفرادی بینیاز خواهد شد.
دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور همچنین گفت در پایان امسال نیز ۱۵۰۰ دستگاه تویوتا به ناوگان جمعیت هلال احمر کشور اضافه خواهد شد.