به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندهی نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه قدرت کشف سایبری به ۹۵ درصد افزایش یافته است افزود: در بخش با تلاش‌های صورت گرفته ۲۸۵ میلیارد تومان دارای مردم که می‌توانست به کلاهبرداری شود جلوگیری شد و به آنان بازگردانده شد.

سردار احمدرضا رادان در سفر یک روزه خود به استان مرکزی در اراک گفت: با رصد و کنترل فضای مجازی آسیب‌ها در این بخش نسبت به گذشته کاهش یافته است و این روند با تلاش جدی ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه با مجوز‌هایی که از رئیس جمهور دریافت شده است دوربین‌های ثبت تخلف به بخش خصوصی واگذار می‌شود گفت: استان مرکزی سومین استان پرتردد کشور است و اولین استان و پایلوت در این زمینه خواهد بود.

سردار رادان با تاکید بر افزایش نظارت‌ها گفت: استان مرکزی از استان‌های موفق در زمینه کاهش تلفات تصادفات و کاهش اسیب‌های فضای مجازی است و در برخی زمینه‌ها بالاتر از میانگین و آمار کشوری حرکت می‌کند.

وی همچنین در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، تلاش پلیس را ایجاد فضایی امن و با آرامش و آسایش برای مردم دانست.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه باید از تلاش‌های فرزندان ملت در نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف قدردانی شود گفت: این قشر نیز، چون سایر کارمندان و کارکنان و نیرو‌ها در زمینه امکانات زندگی مورد توجه باشند.