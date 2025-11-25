پخش زنده
تمرین سراسری نظارت بر واحدهای کنترل عوامل قرنطینه گیاهی در آذربایجان شرقی از صبح امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این تمرین با هدف ارتقای دقت نظارتی، افزایش هماهنگی بینبخشی و اطمینان از سلامت گیاهی در زنجیره تولید و تجارت محصولات کشاورزی اجرا می شود و یکی از برنامههای ویژه استان برای تقویت نظام پایش گیاهی و مقابله با تهدیدات قرنطینهای محسوب میشود.
مقرر شده است تیمهای تخصصی طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم آذرماه، از مراکز قرنطینه گیاهی، کلینیکهای گیاهپزشکی و شرکتهای ضدعفونی استان بازدید و بر عملکرد آنها نظارت میدانی کنند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، با تأکید بر اینکه سلامت گیاهی یکی از حساسترین حوزههای امنیت غذایی است گفت: این طرح ارزیابی دقیق زنجیرهای است که سلامت محصولات کشاورزی، ایمنی تبادلات تجاری و پیشگیری از ورود و انتشار آفات قرنطینهای را تضمین میکند. هرگونه ضعف در این حوزه میتواند خسارتهای جبرانناپذیر اقتصادی و اکولوژیک ایجاد کند.
مجید احمدی افزود: امسال رویکرد نظارتی در حوزه قرنطینه گیاهی به سمت ساختارمندتر شدن، افزایش سرعت واکنش و ارتقای استانداردهای کنترلی پیش میرود. حضور مدیران، کارشناسان و تیمهای ستادی در این مانور نشان میدهد که استان آذربایجان شرقی موضوع سلامت گیاهی را یک اولویت راهبردی میداند.
وی با اشاره به نقش کلیدی واحدهای ضدعفونی و کلینیکهای گیاهپزشکی عنوان کرد: کلینیکها و شرکتهای ضدعفونی بازوی اصلی اجرای سیاستهای حفظ نباتات هستند و ما انتظار داریم خدمات آنان مطابق ضوابط فنی، مقررات قرنطینهای و استانداردهای بهروز کشوری ارائه شود. نظارت دقیق بر این مراکز، نهتنها کیفیت خدمات را ارتقا میدهد بلکه موجب افزایش اعتماد بهرهبرداران و فعالان بخش کشاورزی خواهد شد.