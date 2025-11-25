به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این تمرین با هدف ارتقای دقت نظارتی، افزایش هماهنگی بین‌بخشی و اطمینان از سلامت گیاهی در زنجیره تولید و تجارت محصولات کشاورزی اجرا می شود و یکی از برنامه‌های ویژه استان برای تقویت نظام پایش گیاهی و مقابله با تهدیدات قرنطینه‌ای محسوب می‌شود.

مقرر شده است تیم‌های تخصصی طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم آذرماه، از مراکز قرنطینه گیاهی، کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و شرکت‌های ضدعفونی استان بازدید و بر عملکرد آنها نظارت میدانی کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، با تأکید بر اینکه سلامت گیاهی یکی از حساس‌ترین حوزه‌های امنیت غذایی است گفت: این طرح ارزیابی دقیق زنجیره‌ای است که سلامت محصولات کشاورزی، ایمنی تبادلات تجاری و پیشگیری از ورود و انتشار آفات قرنطینه‌ای را تضمین می‌کند. هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی و اکولوژیک ایجاد کند.

مجید احمدی افزود: امسال رویکرد نظارتی در حوزه قرنطینه گیاهی به سمت ساختارمندتر شدن، افزایش سرعت واکنش و ارتقای استاندارد‌های کنترلی پیش می‌رود. حضور مدیران، کارشناسان و تیم‌های ستادی در این مانور نشان می‌دهد که استان آذربایجان شرقی موضوع سلامت گیاهی را یک اولویت راهبردی می‌داند.

وی با اشاره به نقش کلیدی واحد‌های ضدعفونی و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی عنوان کرد: کلینیک‌ها و شرکت‌های ضدعفونی بازوی اصلی اجرای سیاست‌های حفظ نباتات هستند و ما انتظار داریم خدمات آنان مطابق ضوابط فنی، مقررات قرنطینه‌ای و استاندارد‌های به‌روز کشوری ارائه شود. نظارت دقیق بر این مراکز، نه‌تنها کیفیت خدمات را ارتقا می‌دهد بلکه موجب افزایش اعتماد بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی خواهد شد.