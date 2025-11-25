اجتماع بزرگ بسیجیان همدان، به مناسبت هفته بسیج، در میدان تاریخی امام خمینی این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در این مراسم گفت: نیرو‌های نظامی و مردم ایران با تفکر بسیجی آماده‌اند تا همه تهدیدات و دسیسه‌های دشمنان و منافقان را در نطفه خفه کنند.

سردار غلامرضا سلیمانی افزود: امام راحل با صدور فرمان تاسیس شجره طیبه بسیج و ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی، زمینه دفاع از آرمان‌های والا و دستاورد‌های انقلاب و صدور این فرهنگ و تفکر به همه ملت‌های آزاده دنیا را فراهم کرد.

او همچنین با تاکید بر اینکه هر کسی با ایثار و از خودگذشتگی از ایران و ایرانی دفاع کند و برای کشور کار کند بسیجی است، گفت: هفته بسیج فرصتی است تا دشمنان خود را بازشناسی و با تبیین خدمات و دستاورد‌های نظام، پیوند بین مردم و مسئولان را تقویت کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، تفاوت پیش از انقلاب و پس از آن را، در نگاه نظام سلطه به حاکمان کشور دانست و افزود: در حالیکه شاهان پهلوی دست نشانده بودند و خواسته‌های نظام سلطه را در ایران اجرا می‌کردند، گفت:، اما ایران اسلامی به پشتوانه مردم در برابر استکبار جهانی ایستاده و منافعش را از ایران قطع کرده است.

سردار سلیمانی با اشاره به پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف، گفت: فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر طاغوت‌های زمان، بین بسیجیان نهادینه شده و خواب راحت را از دشمنان کشور گرفته است.