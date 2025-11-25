به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) آباده گفت: در اردوی جهادی سلامت در این شهرستان، پزشکان متخصص جراحی داخلی، متخصص داخلی دندانپزشک، بینایی سنجی، مامایی، طب سنتی و روان شناس به بیماران نیازمند به مدت سه روز خدمات رایگان پزشکی ارائه دادند.

محمدرضا نیکو افزود: همچنین مراجعه کنندگان از خدمات فشارسنج، تست قندخون، قد و وزن بهره‌مند شدند.

مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) آباده بیان کرد: بیمارانی که نیاز به درمان تکمیلی داشته باشند به پزشکان متخصص بیمارستان ارجاع شدند تا آزمایش، سونوگرافی و رادیولوژی در این بیمارستان انجام دهند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.