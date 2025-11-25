به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حسن سجادی در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته پژوهش گفت: از ۷۸ طرح و ایده نو و خلاقانه معرفی شده به پارک علم و فناوری استان ۲۴ طرح وارد مرحله رشد شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، مجموعا ۳۰۰ ایده نو و خلاق توسط ایده‌پردازان استان ارائه و مورد غربالگری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت هفته پژوهش که هر سال از هشتم تا ۱۲ آذرماه برگزار می‌شود، گفت: این هفته تلنگری است برای توجه به پژوهش در طول سال و توسعه یک شهر استان قطعا از مسیر فناوری پژوهش شکل می‌گیرد.

سجادی افزود: نمایشگاه پژوهش استان شامل ۴۱ غرفه است که ۱۲ غرفه مربوط به دانشگاه‌ها، ۱۰ غرفه صنعت و ۱۹ غرفه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها که در این هفته در بجنورد برگزار می‌شود و علاوه بر آن، کارگاه‌های آموزشی و رونمایی از چند محصول جدید نیز برگزار خواهد شد.

وی گفت: همچنین ۲۳ غرفه در اختیار فناوران زیرمجموعه پارک علم و فناوری قرار می‌گیرد و ۴۲ شرکت نوپا نیز به صورت مشارکتی در چهار غرفه معرفی خواهند شد.

سجادی افزود د: در نیمه نخست سال جاری، ۲۳۰ ایده نو و خلاق به این مجموعه ارسال شد که پس از پالایش، ۴۸ طرح مورد حمایت قرار گرفت.

وی گفت: هر فرد صاحب ایده یا طرح نوآورانه در هر زمینه‌ای می‌تواند به پارک مراجعه کرده و مسیر تبدیل آن به محصول و ثروت را طی کند.

سجادی درباره شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان گفت: اکنون ۱۵۱ شرکت فناور و دانش‌بنیان فعال هستند که ۳۲ شرکت دارای مجوز دانش‌بنیان رسمی بوده و ۶ شرکت نیز در سال جاری ایجاد شده است.

آیتی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول اداری استانداری خراسان‌شمالی هم در این نشست، برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش و فناوری را فرصتی استراتژیک برای ارتقای اکوسیستم فناوری و نوآوری در استان دانست و افزود: این نمایشگاه با تمرکز بر دانش بومی و منطقه‌ای، نقش مهمی در اتصال پژوهشگران، فناوران و صنعت ایفا می‌کند.

آیتی افزود: حضور طرح‌ها و پروژه‌های مبتنی برفناوری‌های نوین، بستری برای شناسایی فرصت‌های تجاری‌سازی و جذب سرمایه است و نمایشگاه با ارائه نمونه‌های عملی از محصولات و دستاورد‌های پژوهشی، امکان ارزیابی پتانسیل تولید و بازدهی اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به حوزه پژوهش استان اختصاص یافته و هشت طرح پژوهشی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت نهایی شده است.

اسدی رییس دانشگاه بجنورد هم در این مراسم با بیان اینکه در هفته پژوهش ۱۷ برنامه برگزار خواهد شد، گفت: اجرای مراسم زنگ پژوهش و فناوری، برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های های پژوهش و فناوری با اتکا به دانش بومی و منطقه‌ای، رونمایی از دستاورد‌های جدید با رویکرد کارآفرینی به منظور حل مسایل و تجلیل از فناوران. کارآفرینان از جمله این برنامه هاست.