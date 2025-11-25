مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد: دانشگاه‌ها و ادارات استان با توجه به روند شیوع آنفلوآنزا، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و آموزش‌های بهداشتی و اطلاع‌رسانی به دانشجویان و کارکنان در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا در استان یزد، جلسه کمیته پیشگیری از بیماری‌های تنفسی امروز در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد و مسئولان بر استمرار فعالیت دانشگاه‌ها و ادارت همراه با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی تأکید کردند.

در این نشست، مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد، اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته و نظر اساتید دانشگاه‌های یزد و آزاد، فعالیت مراکز دانشگاهی ادامه خواهد داشت، اما اطلاع‌رسانی به دانشجویان و کارکنان درباره نکات بهداشتی و خودمراقبتی توسط شبکه بهداشت تشدید می‌شود.

بالاکتفی افزود: برای کاهش انتقال بیماری، ملاقات بیماران در بیمارستان‌های استان به مدت دو هفته محدود شده و همه مراکز درمانی موظف به رعایت کامل پروتکل‌ها هستند.

در ادامه، دکتر نوری‌شادکام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد، با اشاره به روند رو به افزایش ابتلا، تهویه مناسب مدارس و مراکز آموزشی را مهم‌ترین اصل پیشگیری دانست.

او گفت: تهویه استاندارد به معنای گردش هوا از بالا و خروج آن به فضای آزاد است، اما بسیاری از مدارس این شرایط را ندارند و باید در ساخت مدارس جدید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر استفاده از ماسک در اماکن عمومی و کاهش حضور در تجمعات تأکید کرد و از محدودیت دو هفته‌ای ملاقات بیماران خبر داد.

دکتر شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز با تأیید روند صعودی ابتلا در دو هفته اخیر گفت: بیماری در همه گروه‌های سنی مشاهده می‌شود، اما شدت آن در سالمندان و کودکان بیشتر است.

او شست‌وشوی مکرر دست‌ها، استفاده از ماسک در مراکز تجمعی و پرهیز افراد علامت‌دار از خروج از منزل را از مهم‌ترین توصیه‌های پیشگیرانه دانست و افزود: واکسیناسیون برای گروه‌های پرخطر از جمله زنان باردار ضروری است و این واکسن در واحد‌های بهداشتی استان به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

مسئولان حوزه سلامت یزد تأکید کردند اجرای به‌موقع اقدامات بهداشتی، همراهی شهروندان و مدیریت صحیح حضور در تجمعات می‌تواند از اوج‌گیری بیشتر بیماری در هفته‌های آینده جلوگیری کند.

پیشتر مدارس استان یزد به منظور پیشگیری از شیوع آنفولانزا برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه غیر حضوری اعلام شده بود.