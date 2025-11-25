به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در همایش بزرگ خیمه مادری، که با حضور جمعی از بانوان بسیجی و فعالان فرهنگی در ارومیه برگزار شد، حجت‌الاسلام صادقی ـ مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه بسیج سپاه ارومیه ـ با اشاره به جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا (س) در آموزه‌های دینی، بر ضرورت بازخوانی سیره آن بانوی بزرگ در جامعه امروز تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شخصیت حضرت زهرا (س) تنها در مرز‌های تاریخ محصور نمی‌شود و قرآن کریم با ظرافت و عظمت به مقام ایشان اشاره کرده است گفت:حضرت زهرا (س) تجلی کامل ایمان، اخلاص و ولایت‌پذیری بوده و پیامبر اکرم (ص) در گفتار و رفتار خود بار‌ها بر مقام بی‌مثال ایشان تأکید کرده‌اند. حجت‌الاسلام صادقی افزود: شناخت سیره فاطمی در حقیقت شناخت نقشه راه بندگی و سبک زندگی اسلامی است و جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری به این الگو نیاز دارد.

در ادامه این مراسم، خانم علیزاده ـ مسئول جامعه بسیج زنان سپاه ارومیه ـ نیز با اشاره به فضیلت‌های اخلاقی و اجتماعی حضرت زهرا (س) اظهار داشت:

حضرت زهرا (س) نمونه‌ای کامل از زن مؤمن، فعال، آگاه و اثرگذار در جامعه اسلامی است. ایشان در کنار نقش مادری و همسری، در عرصه دفاع از ولایت و روشنگری نیز نقشی تاریخی و بی‌بدیل ایفا کردند.

وی با بیان اینکه بانوان امروز می‌توانند با الگوگیری از زندگی فاطمی، در تحکیم خانواده و تقویت معنویت اجتماعی نقش‌آفرینی کنند، افزود: «زن مسلمان اگر به سیره فاطمه زهرا (س) تمسک جوید، می‌تواند در عین حفظ ارزش‌های الهی، در جامعه نیز اثرگذار و پیش‌رو باشد.

این برنامه با استقبال گسترده بانوان بسیجی همراه بود و سخنرانان بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ فاطمی در سطح جامعه تأکید کردند.