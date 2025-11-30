به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان با هشدار درخصوص افزایش توزیع پلاک‌های تقلبی پارسیان در بازار، از مردم خواست تا هنگام خرید این پلاک‌ها، فقط نمونه‌های دارای کارت ضد جعل و کد "E" تأیید شده اتحادیه را انتخاب کنند.

حمید رضا نیکخواه افزود: این اقدام یکی از راهکار‌های مهم برای جلوگیری از گسترش تخلفات و حفظ سلامت بازار طلا است.

وی از شناسایی و برخورد با چند گروه متخلف توزیع کننده پلاک‌های تقلبی پارسیان در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: این افراد با همکاری اتحادیه و اداره آگاهی شناسایی و بازداشت شده‌اند.

وی یکی از عوامل استقبال مردم از این پلاک‌ها را قیمت پایین و اجرت کم آنها دانست و افزود: پلاک پارسیان بدلیل قیمت مناسب، توجه بخشی از خریداران را جلب کرده، اما این مساله زمینه‌ساز تقلب در بازار هم شده است.

نیکخواه با تأکید بر اینکه اتحادیه طلا اقداماتی مانند طراحی و عرضه کارت‌های ضدجعل را برای اطمینان خریداران و واحد‌های صنفی در دستور کار قرار داده است به فروشندگان طلا نیز توصیه کرد که فقط از کارگاه‌های معتبر پلاک تهیه کنند.

وی از واحد‌های صنفی خواست: هنگام خرید پلاک پارسیان از مشتریان، اصالت کارت و پلاک را بررسی و از خرید نمونه‌های مشکوک خودداری کنند.

رئیس اتحادیه طلا به کلاهبرداری‌هایی که از طریق خرید طلای آب شده نیز رخ می‌دهد اشاره کرد و گفت:مردم می‌توانید برای رهگیری آزمایش‌های طلا خود وارد سایت زرسنج شو ند.

نیکخواه با اشاره به اینکه این سامانه با تلاش شرکتی دانش بنیان طراحی شده افزود: مردم می‌توانند موقع خرید طلای آب شده کد ری‌گیری طلا خود را در باکس مربوطه وارد کرده و دکمه «جست‌و‌جو» را بزنید، تا ظرف چند ثانیه، جواب عیار را روی صفحه مشاهده کنند.