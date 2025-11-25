پخش زنده
تفاهمنامه همکاری مشترک میان ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت میراثفرهنگی با اولویت حمایت از طرحهای مناطق محروم کشور در قالب ارائه تسهیلات اشتغالزایی به میزان ۳ همت به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این تفاهمنامه با هدف تقویت همکاریها در ایجاد اشتغال پایدار از طریق صنایعدستی و گردشگری به امضا رسید.
سیدرضا صالحیامیری دراین مراسم با اشاره به اهمیت تقویت همکاریها با ستاد اجرایی فرمان امام گفت: موضوع رفع محرومیت گفتمان اصلی رهبران انقلاب است و اگر به این حوزه توجه نکنیم، به آرمانهای انقلاب توجه نکردهایم.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به شکاف ایجادشده میان جمعیت شهری و روستایی و مهاجرتهای گسترده از روستاها گفت: یکی از شعارهای ما تداوم و حیات هویت روستا است و باید برای جلوگیری از مهاجرت و تقویت روستاها برنامهریزی کرد.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای اشتغالزایی صنایعدستی اظهار داشت: به دنبال مهاجرت معکوس و حفظ هویت روستا هستیم و صنایعدستی میتواند به این هدف کمک کند.
وی با تاکید بر توسعه همکاریها با بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام گفت: در کنار صنایعدستی، بومگردی یکی از مهمترین ظرفیتهای ایجاد اشتغال در روستاهاست.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به وجود ۳ هزار بومگردی در کشور افزود: شعار ما هر روستا یک بومگردی است و تلاش کردهایم در هر روستا صنایعدستی را احیا کنیم. ۸۰ درصد فعالان صنایعدستی بانوان هستند و مشکل اصلی ما فروش و بازاریابی است.
صالحیامیری با تاکید بر تعدد رشتههای صنایعدستی در کشور ادامه داد: با بیش از ۲۹۹ رشته فعال، ایران از کشورهای پیشرو در حوزه صنایعدستی است و باید برای توسعه فروش و صادرات آن برنامهریزی کرد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزه گردشگری گفت: یکی از ظرفیتهای مهم ما گردشگری حلال است و بیش از ۵۷ کشور مسلمان داریم که گردشگری حلال یک ظرفیت بزرگ برای ایران است و با مشارکت ستاد اجرایی میتوان آن را توسعه داد.
او همچنین به برنامهریزی برای دو برابر شدن تختهای اقامتی کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و توسعه مراکز اقامتی را یکی از عرصههای همکاری با ستاد اجرایی دانست.
صالحیامیری با اشاره به وضعیت جذب گردشگر گفت: قبل از جنگ هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی جذب گردشگر را داشتیم که با آغاز جنگ کاهش یافت، اما در ماههای اخیر رشد ۱۰ درصدی داشتهایم و روند رو به رشد ادامه دارد.
پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز بر ضرورت افزایش همکاریها تاکید کرد و گفت: ستاد اجرایی در عرصههای مختلف و بهویژه در رسیدگی به محرومان فعال است و ایجاد اشتغال یکی از مهمترین محورهای فعالیت ماست.
او از اعطای تسهیلات گسترده برای ایجاد اشتغال خبر داد و افزود: دو حوزه صنایعدستی و گردشگری برای ما بسیار مهم است و همکاریهای خود را با وزارت میراثفرهنگی تقویت خواهیم کرد.
فتاح همچنین در خصوص بهرهبرداری از اماکن تاریخی و میراثی اظهار داشت: با توجه به حکم دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی، برخی اماکن تاریخی به ستاد واگذار شده است اما در واقع وزارت میراث فرهنگی متولی استفاده صحیح از آنهاست. توافق شد که این اماکن صرفاً از مسیر اصلی بهرهبرداری شوند و در صورت نیاز به مرمت، کار کارشناسی توسط وزارتخانه انجام شود تا بازسازی و مرمت اصولی صورت گیرد. هدف ما استفاده درست از همه اماکن تاریخی است.
او افزود: هر سه حوزه مأموریتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دارای اهمیت راهبردی است و ستاد اجرایی آماده همکاری کامل با این وزارتخانه است.
در پایان جلسه، معاونان وزارت میراثفرهنگی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز گزارشهایی درباره روند همکاریها و ظرفیتهای توسعهای ارائه کردند.