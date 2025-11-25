پخش زنده
برنامه «دهگرد»، با هدف معرفی روستاهای شاخص و ظرفیتدار ایران از شبکه رادیویی گفتوگو پخش میشود. این برنامه با بازآفرینی فضای واقعی روستاها، تلاش دارد شنونده را به دل روستاها ببرد و او را با زیباییها، ظرفیتهای اقتصادی، صنایع دستی و جاذبههای طبیعی ایران آشنا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سحر جولایی، تهیهکننده برنامه «دهگرد»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره چگونگی شکلگیری این برنامه گفت: جرقه اولیه زمانی زده شد که یکی از دوستانم تصویری از خارج از کشور برای من فرستاد، تصویری از یک کاشی ایرانی در کوچهای قدیمی که بازدیدش برای گردشگران هزینهبر بود. با دیدن این تصویر به این فکر افتاد که چرا باید سرمایههای فرهنگی و طبیعی ایرانی در خارج عرضه شود، در حالی که میتوان آنها را در داخل کشور حفظ و معرفی کرد.
پس از گفتوگو با حقشناس، مشاور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، و آقای شهابلی، مدیر شبکه رادیویی گفتوگو، تصمیم گرفته شد برنامهای با محوریت روستاهای شاخص ایران ساخته شود.
جولایی در توضیح ساختار برنامه گفت: در هر قسمت، افکتها، صداها و لحن روایت بر اساس اقلیم و حالوهوای همان روستا طراحی میشود تا شنونده با بستن چشمهایش حس حضور در آن مکان را تجربه کند. برنامه «دهگر» به معرفی زیباییهای روستا، مکانهای اقامتی، صنایعدستی و ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی هر منطقه میپردازد.
وی درباره معیارهای انتخاب روستاها افزود: حدود ۹ شاخص پایداری برای ارزیابی در نظر گرفته شده، از جمله شاخصهای اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، راههای دسترسی و منابع درآمدی. در پایان فصل، روستاهایی که بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، در قالب کتاب مرجع روستایی معرفی خواهند شد.
به گفته جولایی، پس از پایان فصل نخست، پادکست برنامه نیز منتشر خواهد شد تا در اختیار گردشگران قرار گیرد و نسخه مستند تصویری آن نیز با همکاری وزارت میراث فرهنگی و سازمان صداوسیما تهیه میشود.
وی تفاوت «دهگرد» با برنامههای مشابه را در فضاسازی و افکتگذاری اختصاصی هر روستا دانست و گفت: در آغاز هر برنامه، یک قصه از آن روستا روایت میشود که شنونده را به عمق زندگی مردم میبرد، سپس گفتوگوهایی با اهالی پخش میشود تا مخاطب مستقیماً با فضای واقعی زندگی روستایی آشنا شود.
جولایی افزود: بازخورد مخاطبان بسیار مثبت بوده و بسیاری از شنوندگان پس از شنیدن برنامه، تصمیم گرفتهاند از روستاهای معرفیشده بازدید کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: هدف برنامه فقط جذب گردشگر نیست، بلکه جلب سرمایهگذارانی است که میتوانند از منابع بومی و ظرفیتهای اقتصادی روستا بهرهمند شوند، بهویژه در مناطقی مانند روستاهای خرماخیز جنوب کشور که تمام اجزای درخت نخل قابلیت صنعتی و صادراتی دارد.
تهیهکننده برنامه درباره نگرانی از آسیب به بافت طبیعی روستاها گفت: ما بر حفظ ظرفیت واقعی هر روستا تأکید داریم و اگر منطقهای در فصل خاصی ظرفیت محدود دارد، به مخاطب پیشنهاد میکنیم از روستاهای مجاور با امکانات مشابه بازدید کند تا فشار گردشگری بهصورت متوازن توزیع شود.
جولایی در پایان گفت: تمایل دارد فصل دوم «دهگرد» در دل خود روستاها ضبط شود تا برنامه از نظر حسی و مستند بودن، به واقعیت نزدیکتر شود.
وی گفت: تاکنون چند روستای اطراف استان تهران نیز معرفی شدهاند، اما تمرکز فعلی بر شهرستانهای دیگر کشور است.