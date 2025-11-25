به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میاندوآب با اشاره به اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه بازسازی و توسعه مجموعه ورزشگاه آزادی این شهرستان گفت: پروژه بازسازی و تعمیرات ورزشگاه آزادی میاندوآب از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، اما به دلیل ضعف پیمانکار و کندی روند کار، در سه سال گذشته تنها مرحله نخست آن شامل تعمیرات رختکن با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی اجرا شده است.

امیر محمدیانی افزود: امسال بازسازی و توسعه این مجموعه با اختصاص اعتبار جدید در دستورکار قرار گرفته و پس از تخصیص، نسبت به تعیین پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی اقدام خواهد شد تا پروژه از رکود خارج شود.

محمدیانی اظهارکرد: ارتقای ظرفیت تماشاچیان، بازسازی چمن، احداث پیست تارتان، محوطه‌سازی، نوسازی تأسیسات روشنایی و نصب پروژکتور‌های استاندارد از جمله تعمیرات و اقدامات پیش‌بینی شده در این طرح است که به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد.

وی، با بیان اینکه هم‌اکنون پنج تیم لیگ برتری و دسته یک میاندوآب از این ورزشگاه برای بازی‌های خود استفاده می‌کنند، افزود: با توجه به حجم استفاده و نیاز‌های ورزشی شهرستان، بازسازی این مجموعه از ضروری‌ترین اقدامات حوزه ورزش است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میاندوآب اضافه کرد: اجرای این طرح پس از سال‌ها انتظار می‌تواند زیرساخت‌های ورزشی شهرستان را ارتقا داده و زمینه لازم برای میزبانی مسابقات بزرگ‌تر، رشد استعداد‌های ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در میاندوآب را فراهم کند.