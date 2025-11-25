به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مسئول ستاد بسیج اقشار و متخصصین سپاه سیستان و بلوچستان گفت: این بیمارستان صحرایی با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی و افزایش دسترسی مردم به خدمات ویزیت عمومی، تخصصی و فوق‌تخصصی برپا شده است.

سرهنگ قورزایی افزود: بیمارستان صحرایی دارای ۳۲ تخت‌خواب با ۲۲ بخش تخصصی و فوق‌تخصصی، یک اتاق عمل و یک بخش رادیولوژی فعال است.

وی افزود: کلینیک‌های بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، اطفال، چشم‌پزشکی، بینایی‌سنجی و پزشک عمومی نیز در این بیمارستان مستقر هستند.

همچنین از تجهیز داروخانه بیمارستان با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: تمامی خدمات بیمارستان به‌صورت هوشمند و یکپارچه ارائه می‌شود.