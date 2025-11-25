به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول زارعی به عملکرد شبکه بانکی استان در بخش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد و افزود: از این مقدار، حدود ۳۰۵ میلیارد تومان آن مربوط به فرزندآوری است که به همت ۱۴ بانک استان پرداخت شده است.

وی گفت: به منظور تقویت اشتغال خرد و مشاغل خانگی، سهم استان بوشهر از محل تسهیلات تکلیفی قانون بودجه امسال هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

زارعی با اشاره به اینکه پرداخت این تسهیلات بر اساس اجزای یک تا هفت تبصره ۱۵ قانون بودجه صورت می‌گیرد، اضافه کرد: این منابع میان نهاد‌های حمایتی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط توزیع شده و قرارداد‌های عاملیت با بانک‌های عامل نیز منعقد شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار داشت: عمده دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی بهره‌مند از این تسهیلات شامل بنیاد‌های علوی و رضوی، کمیته امداد، بهزیستی و جهاد سازندگی هستند در مجموع بیش از ۱۳ نهاد حمایتی و دستگاه اجرایی در این طرح مشارکت دارند.

زارعی با بیان اینکه سقف پرداخت تسهیلات برای هر متقاضی تا ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده، ادامه داد: در برخی رسته‌های خاص این مبلغ تا ۳۵۰ میلیون تومان نیز قابل افزایش است.

وی تأکید کرد: جامعه هدف در مناطق شهری و روستایی باید از طریق نهاد‌های متولی نسبت به تکمیل مدارک و ثبت درخواست اقدام کنند تا در تعامل با شبکه بانکی، امکان بهره‌مندی از این تسهیلات فراهم شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر افزود: استفاده کامل از سهمیه مصوب هزار و ۲۹۰ میلیارد تومانی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری اشتغال خانگی، تثبیت مشاغل خانواده‌های کم‌درآمد و توسعه تولید خرد در سطح استان ایفا کند.