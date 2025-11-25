با هدف ترویج ورزش همگانی و ایجاد شور اجتماعی، دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر حمیدیا امسال جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، الله‌وردی، شهردار حمیدیا با اعلام این خبر گفت: در پی استقبال گسترده شهروندان از رویداد پیشین و در راستای استمرار برنامه‌های توسعه ورزش همگانی، دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی این شهر در سال جاری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش روز جمعه ۷ آذر، رأس ساعت ۷:۳۰ صبح از مقابل مسجد جامع نجف‌آباد آغاز شده و شرکت‌کنندگان پس از طی مسیر مشخص، در بوستان شهردار گردهم می‌آیند.

شهردار حمیدیا اعلام کرد: در بخش پایانی مراسم، جوایز ارزنده‌ای شامل چهار دستگاه دوچرخه، دو کمک‌هزینه ۱۰ میلیون تومانی سفر به عتبات عالیات، پنج عدد پلاک طلا و ۳۰ کارت هدیه به قید قرعه به شرکت‌کنندگان اهدا خواهد شد.

او همچنین از اجرای برنامه توسط کمدین مطرح استانی و کشوری خبر داد و گفت این بخش، لحظاتی شاد و مفرح برای خانواده‌ها رقم خواهد زد.

شهرداری و شورای اسلامی شهر حمیدیا ضمن گرامیداشت هفته بسیج از عموم شهروندان دعوت کردند با حضور پرشور خود به باشکوه‌تر شدن این رویداد خانوادگی کمک کنند.