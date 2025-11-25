پخش زنده
قطعه نخست باند دوم جاده لارستان، بندرعباس به طول ۱۰ کیلومتر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندار ویژه لارستان در حاشیه مراسم افتتاح قطعه نخست باند دوم محور لارستان- بندرعباس گفت: جاده لارستان - بندرعباس یکی از کلیدیترین راههای ارتباطی جنوب کشور است و نقش مهمی در اتصال استان فارس به هرمزگان، بنادر جنوبی و مسیرهای دریایی تجارت ایران دارد و به دلیل تردد سنگین کامیونها و ناوگان حملونقل بین استانی از پرترافیکترین مسیرهای جنوبی کشور به شمار میرود.
عباسی با بیان اینکه این ۱۰ کیلومتر بخش مهمی از زنجیره تکمیل بزرگراه جهرم، لارستان، بندرعباس است، گفت: این قطعه بخشی از همان ۴۵ کیلومتری است که قول داده بودیم تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: اکنون ۶ کیلومتر دیگر نیز آماده است که پس از رفع مسائل ایمنی آن بخش نیز بهصورت آزمایشی بازگشایی خواهد شد و تلاش ما این است که تا پایان سال ۴۵ کیلومتر از این محور را در حوزه استحفاظی این اداره کل به بزرگراه تبدیل کنیم.
مختار عباسی با اشاره به بهرهبرداری آزمایشی این قطعه گفت: هدف ما این بود که با تکمیل عملیات اجرایی، مسیر ایمن تری را هر چند به صورت آزمایشی در اختیار کاربران جادهای قرار دهیم و نواقص احتمالی نیز در ادامه رفع خواهد شد.
سجاد میرزایی مدیر کل راه و شهرسازی لارستان هم درخصوص دیگر قطعات فعال این طرح گفت: قطعه سوم جاده لارستان- بندرعباس به طول ۳۱ کیلومتر فعال شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی افزود: در مسیر لارستان به جهرم نیز دو قطعه مهم شامل تونل وحدت و گردنه بریز در دست اجراست و تلاش میکنیم طبق وعده داده شده، این بخشها نیز تا پایان سال به بهرهبرداری برسند. سایر قطعات نیز پیمانسپاری شده و با تزریق اعتبارات، فعال خواهند شد.
مدیر کل راه و شهرسازی لارستان ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای مسئولان و تأمین اعتبارات لازم، روند اجرای طرحها سرعت بیشتری خواهد گرفت تا شاهد کاهش چشمگیر تصادفات در این مسیر باشیم.