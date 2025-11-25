در آغاز فصل برداشت مرکبات، استان مازندران موفق به صادرات ۲۰ هزار تن کیوی و مرکبات به کشورهای مختلف شده است.

صادرات ۲۰ هزار تنی مرکبات و کیوی مازندران به بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون باغبانی جهاد کشاورزی مازندران از پیش‌بینی برداشت حدود ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تن پرتقال از باغات استان خبر داد.

مولایی گفت: برداشت پرتقال از اواسط آبان ماه آغاز شده و پرتقال تامسون نیز از نیمه آبان به قند مورد نیاز خود رسیده و شیرین می‌شود.

وی با اشاره به سطح زیرکشت مرکبات در استان افزود: سطح باغات مرکبات مازندران نزدیک به ۱۲۰ هزار هکتار است که ۱۰۰ هزار هکتار آن به کشت پرتقال اختصاص دارد.

معاون باغبانی جهاد کشاورزی مازندران از برداشت ۸۵ درصدی نارنگی در استان خبر داد و ادامه داد: تاکنون حدود ۳۵۳ هزار تن نارنگی از باغات استان برداشت شده است.

مولایی به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: پارسال حدود ۱۵۰ هزار تن مرکبات مازندران به کشورهای اوراسیا و عربی صادر شد و امسال نیز تاکنون ۲۰ هزار تن مرکبات و کیوی به کشورهای مختلف صادر شده است.

گزارش از حامد گلی