دامهای شهرستان سردشت علیه تب برفکی مایه کوبی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سردشت با اشاره به اجرای موفق طرح مایه کوبی دامها علیه بیماری تب برفکی گفت: تاکنون بیش از ۹۰ درصد دامهای این شهرستان علیه بیماری تب برفکی شدهاند.
ابراهیم محمدپور افزود: این طرح با هدف کنترل و مهار بیماریهای واگیردار دامی و با همکاری گروههای بسیج در سطح روستاها و مناطق مختلف شهرستان درحال اجراست.
محمدپور، با اشاره به اینکه ۱۳۰ هزار رأس دام سبک و ۱۲ هزار رأس دام سنگین در این شهرستان وجود دارد، اظهارکرد: در مجموع ۱۴۲ هزار رأس دام سبک و سنگین زیر پوشش این طرح قرار میگیرند و پیشبینی میشود تا نیمه دوم بهمنماه تمام دامهای شهرستان مایه کوبی شوند.
رئیس دامپزشکی شهرستان سردشت افزود: با ایمنسازی ایجادشده در سطح دامداریها، تاکنون هیچ موردی از ابتلا به تب برفکی در شهرستان گزارش نشده است.