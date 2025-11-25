به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سردشت با اشاره به اجرای موفق طرح مایه کوبی دام‌ها علیه بیماری تب برفکی گفت: تاکنون بیش از ۹۰ درصد دام‌های این شهرستان علیه بیماری تب برفکی شده‌اند.

ابراهیم محمدپور افزود: این طرح با هدف کنترل و مهار بیماری‌های واگیردار دامی و با همکاری گروه‌های بسیج در سطح روستا‌ها و مناطق مختلف شهرستان درحال اجراست.

محمدپور، با اشاره به اینکه ۱۳۰ هزار رأس دام سبک و ۱۲ هزار رأس دام سنگین در این شهرستان وجود دارد، اظهارکرد: در مجموع ۱۴۲ هزار رأس دام سبک و سنگین زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرند و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه دوم بهمن‌ماه تمام دام‌های شهرستان مایه کوبی شوند.

رئیس دامپزشکی شهرستان سردشت افزود: با ایمن‌سازی ایجادشده در سطح دامداری‌ها، تاکنون هیچ موردی از ابتلا به تب برفکی در شهرستان گزارش نشده است.