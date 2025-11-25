به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت هفته بسیج پانزدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری بسیج در دانشگاه یاسوج برگزار و از ۳۴ نفر از دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و نخبگان حوزه‌های مختلف تجلیل شد.

حجوز‌های مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی و تلاش بسیجیان در محرومیت زدائی بر هیچ کس پوشیده نیست.

سردار حکمتیان با بیان اینکه ایران اسلامی با تکیه بر ارزش‌ها و ظرفیت‌های همه جانبه بسیج در مقابل همه تهدید‌ها تحریم‌ها و جنگ‌ها پیروز شده است افزود: توجه و ایستادن بر آرمان‌های تعالی بخش بسیج، راه عبور از بحران‌ها و رسیدن به قله پیشرفت است.