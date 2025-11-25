عیسی چرخانداز به عنوان سرپرست جدید بخشداری مرکزی شهرستان مارگون معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مراسم تودیع و معارفه بخشدار مرکزی مارگون، با حضور جمعی از مسئولان در مصلی امام رضا (ع) این شهر برگزار شد. علی باغبان، فرماندار مارگون در این جلسه با اشاره به اهمیت نقش بخشداری در مدیریت محلی، ویژگیهای لازم برای موفقیت در این جایگاه را برشمرد. وی گفت: بخشدار باید روحیه قوی خدمتگذاری، مردمداری و دلسوزی نسبت به مشکلات منطقه را داشته باشد و همچنین، تعامل سازنده، نظم در کارها و پیگیری مجدانه امور عمرانی و اجتماعی بخش، از ضروریات اصلی است. باغبان موفقیت یک بخشدار را در گرو پایبندی به اصول اساسی زیر دانست و افزود: دقت، صداقت و مسئولیتپذیری باید از ویژگیهای اصلی وی باشد. فرماندار مارگون خاطرنشان کرد: بخشدار جدید باید با برنامهریزی دقیق و نگاهی توسعهمحور، زمینه رشد و پیشرفت منطقه را فراهم سازد و با برقراری ارتباط مستمر با مردم و شوراهای اسلامی، در راستای حل مشکلات گام بردارد. در این مراسم، از خدمات و تلاشهای پنجساله رحمان رست بخشدار سابق تقدیر و طی حکمی، عیسی چرخانداز به عنوان سرپرست جدید بخشداری مرکزی شهرستان مارگون معرفی و منصوب شد.