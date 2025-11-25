پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل گفت: میزان حمل کالای ثبتشده در سامانههای راهداری به بیش از سه میلیون و ۷۸۸ هزار تن رسیده که این رقم در مقایسه با سال گذشته رشد ۹ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان اردبیل،مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل از افزایش جابهجایی کالا در استان طی هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد .
کلیم اله وثوقی گفت:در ۸ ماهه گذشته ۳میلیون و ۷۸۸ هزار تن کالا جهت مصرف عموم به مقاصد مختلف از استان اردبیل جابجا شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۳ میلیون و۴۶۰ هزار تن کالا بود افزایش ۹ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه اگرچه شهرستان اردبیل با جابهجایی بیش از یک میلیون و ۶۱۴ هزار تن همچنان بیشترین سهم را در حمل کالای استان دارد، اما در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با کاهش حدود دو درصدی مواجه بوده است افزود:در مقابل، شهرستانهایی نظیر خلخال، گرمی و بیلهسوار جهش قابل توجهی را تجربه کردهاند.
دبیر کمیسیون مدیریت اجرائی ایمنی حمل ونقل استان اردبیل با بیان اینکه شهرستان خلخال با رشد ۷۴ درصدی و گرمی با ثبت ۷۶ درصد افزایش، بالاترین نرخ رشد حمل کالا را به خود اختصاص دادهاندتصریح کرد: علاوه بر این، نمین، مشگینشهر، اصلاندوز و بیلهسوار نیز همگی افزایش قابل توجهی را در بخش حمل بار ثبت کردهاند و مجموع عملکرد شهرستانها بیانگر روند صعودی و پایدار در بخش حملونقل استان است.
عضو شورای اداری استان اردبیل طی این مدت صدور بیش از ۲۵۹ هزار و ۱۷۸ برگ بارنامه را در استان اردبیل یادآور شدو اظهار کرد: نسبت به سال گذشته با رشد ۹ درصدی همراه بوده است.
عضو شورای ترافیک استان اردبیل به افزایش صدور بارنامه در شهرستانهای نمین، پارسآباد، خلخال، مشگینشهر، اصلاندوز، گرمی و بیلهسواراشاره کرد و ادامه داد: گرمی با رشد ۶۱ درصدی بهترین عملکرد را در بین شهرستانها ثبت کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل در تشریح اقلام عمده جابهجا شده نیز خاطرنشان کرد: در هشتماهه سال ۱۴۰۴، عمده بار جابهجاشده را مصالح ساختمانی، انواع سیمان، گندم انسانی، آهنآلات، نهادههای دامی، کود شیمیایی و سایر کالاهای اساسی تشکیل داده که بیانگر نقش محوری ناوگان حملونقل استان در تامین و انتقال کالاهای مورد نیاز بخشهای تولیدی و مصرفی است.
وثوقی تأکید کرد: با وجود برخی محدودیتهای اقتصادی، روند حملونقل کالا در استان اردبیل رو به رشد بوده و برنامهریزی برای تقویت زیرساختها، ارتقای بهرهوری شرکتهای حملونقلی و افزایش نظارتها در دستور کار قرار دارد.
وی از فعالیت ۹۰ شرکت حمل ونقل کالا در استان اردبیل خبر داد و خاطر نشان کرد:۱۳ هزار و ۵۵۰ دستگاه ناوگان و ۱۲ هزار و ۶ نفر راننده نیز در حوزه حمل ونقل کالا در حال خدمات رسانی به مردم استان هستند.