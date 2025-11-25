پخش زنده
نخستین دوره مسابقات بینالمللی تنیس «هرازکاپ» با حضور ۱۳۷ تنیسور از ۴ کشور آسیایی و اروپایی در آمل آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس هیئت تنیس شهرستان آمل گفت: نخستین دوره مسابقات بینالمللی تنیس «هرازکاپ» با حضور ۱۳۷ تنیسور از ۴ کشور جهان در شهرستان آمل آغاز به کار کرد.
سعید بنی هاشمی افزود: این رقابتها از امروز (چهارم آذر) با حضور تنیسورهایی از کشورهای ارمنستان، ایتالیا، افغانستان و استانهای مختلف ایران آغاز شده و تا هفتم آذر در باشگاه تنیس راکت آمل ادامه خواهد داشت.
وی گفت: بیشترین تعداد شرکتکنندگان را تنیسورهای ایرانی و ملیپوشان سابق تشکیل میدهند که برای حفظ و ارتقای رنکینگ کشوری و بینالمللی خود در این مسابقات شرکت کردهاند.
بنی هاشمی خاطرنشان کرد: این مسابقات در بخش مردان و در ردههای سنی پیشکسوتان بالای ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۵۵ و ۶۰ سال به صورت انفرادی و دو نفره برگزار میشود.
وی با اشاره به امتیازی بودن این رقابتها در رتبهبندی سالانه تنیسورها، تأکید کرد: هدف از برگزاری این تورنمنت بینالمللی، نشان دادن قابلیتهای شهرستان آمل و بخش خصوصی در میزبانی رویدادهای ورزشی است.
رییس هیئت تنیس آمل ابراز امیدواری کرد این مسابقات به صورت دائمی و سالانه در تقویم ورزشی استان مازندران قرار گیرد.