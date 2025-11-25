

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید معین مدیر مبارزه با آفات عمومی با هشدار مجدد نسبت به احتمال هجوم ملخ های صحرایی از شمال افریقا به مناطق جنوبی ایران، تصریح کرد: آمادگی‌های لازم برای مقابله با احتمال حمله ملخ وجود دارد و تا اسفند ماه اگر هجومی رخ دهد، امکان مدیریت آن با همکاری دستگاه‌های ملی و استانی وجود دارد.

وی با اشاره به پیش بینی های هواشناسی درباره وضعیت آب و هوایی مناطق مجاور، اظهار داشت: در شرق آفریقا و جنوب شبه جزیره عربستان وضعیت بارش‌ها تا پایان فصل زمستان در حد نرمال پیش‌بینی شده که البته هنوز وضعیت بصورت قطعی مشخص نیست، اما تحقق بارش‌های نرمال و بیش از نرمال، می‌تواند به انتقال جمعیت آفات به شمال شبه جزیره عربستان و استان‌های جنوبی کشور بینجامد.

معین افزود: با توجه به بارش‌های مناسب در فصل تابستان در هند و پاکستان و مناطق شمالی هندوستان، بستر برای افزایش جمعیت ملخ‌های صحرایی فراهم است.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه با توجه به امکانات می توانیم روزانه ۱۵ هزار هکتار سمپاشی انجام دهیم، تصریح کرد: آمادگی کامل در استان‌های جنوبی وجود دارد و از طرفی ستاد بحران و سایر دستگاه‌ها در صورت لزوم حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند.