اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات ۹ واحد تولیدی و صنعتی استان سمنان را بررسی و برای رفع آن تصمیم گیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: مشکلات طرح شده در این جلسه در بخش‌های مالیات ، بیمه ، گمرک و تسهیلات بانکی بود که با هماهنگی و مصوبات صورت گرفته، مقرر شد رفع و تسهیل شود.

حمید دهرویه همچنین درباره جذب اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: در استان سمنان ۷۵ درصد این اعتبار جذب شده است.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان هم در این جلسه با تاکید بر همکاری و تعامل همه دستگاه ها‌ی اجرایی و بانک‌ها برای گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی، گفت: واحد‌هایی که رفع مشکل میشوند باید پایش شوند، تا دوباره مشکلات، گریبانگیر آنها نشود.