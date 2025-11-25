به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: براساس آمار مقایسه‌ای فرودگاه بین‌المللی کیش در آبان امسال، ۲ هزار و ۲۹۹ پرواز شامل هزار و ۱۴۷ پرواز ورودی و هزار و ۱۵۲ پرواز خروجی به ثبت رسیده است که ۲۰ درصدی نسبت به آبان پارسال افزایش داشته است.

در بخش جابه‌جایی مسافران نیز در آبان ۲۸۲ هزار و ۸۰۹ مسافر در فرودگاه کیش تردد کردند که از این تعداد، ۱۴۴ هزار و ۵۶۷ نفر مسافر ورودی و ۱۳۸ هزار و ۲۴۲ مسافر خروجی بودند که ۲۴ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش دارند.

شلوغ‌ترین روز تردد مسافران، جمعه ۲۳ آبان با نشست و برخاست ۱۰۹ پرواز به ثبت رسیده است و در مجموع ۷ هزار و ۵۱ مسافر ورودی و ۷ هزار و ۶۳۰ مسافر خروجی از خدمات فرودگاه کیش بهره‌مند شدند.

براساس آمار فرودگاه بین المللی کیش تردد ۱۴ هزار و ۶۸۱ مسافر در فرودگاه بین المللی کیش ثبت شده است.

پرترددترین مسیر پروازی ماه گذشته، تهران به کیش و بالعکس بود و در بخش بار همراه مسافر نیز نسبت به پارسال ۴۷ درصد افزایش ثبت شده است.

شرکت‌های هواپیمایی در بخش نوبت پرواز از یا به فرودگاه کیش به ترتیب از شرکت هواپیمایی کیش با ۵۴۵ نوبت پرواز، هواپیمایی آتا با ۳۱۲ نوبت پرواز و هواپیمایی فلای‌کیش با ۲۵۰ نوبت پرواز به ثبت رسیده اند.