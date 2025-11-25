پخش زنده
با افتتاح سایت دکل جدید ارتباطی روستای قنبرمحله شهرستان تالش هزار نفر از اهالی منطقه از اینترنت پرسرعت بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان با بیان اینکه توسعه زیرساختهای ارتباطی یکی از ضرورتهای اصلی برای توانمندسازی مناطق روستایی است، گفت: با راهاندازی این دکل، ۲۸۱ خانوار با جمعیتی بیش از هزار نفر از موهبت ارتباطات پایدار بهرهمند شدند.
فرزاد توکلی افزود: این اقدام نهتنها نیازهای ارتباطی روزمره مردم را برطرف میکند، بلکه فرصتهای جدیدی را برای آموزش آنلاین، کسبوکارهای دیجیتال و خدمات دولت الکترونیک در اختیار اهالی قرار میدهد و کیفیت زندگی در این منطقه را بهصورت ملموس ارتقا میدهد.