تا پایان هفته پدیده غالب در شهر‌های آبادان و خرمشهر غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها خواهد بود.

غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در آبادان و خرمشهر

غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته همچنان پدیده غالب در اغلب نقاط غبار صبحگاهی و برای شهر‌های صنعتی و بزرگ استان افزایش غلظت آلاینده‌ها خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: موج ضعیفی از فردا تا اواسط روز پنجشنبه از فراز استان عبور می‌کند که سبب ابرناکی خواهد شد.

او ادامه داد: از اواخر روز چهارشنبه تا اواسط روز پنجشنبه با جنوبی شدن جریانات در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبِ غربی، افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از فردا تا اوایل هفته آینده روند تغییرات دما کاهشی پیش بینی می‌شود.