روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با انتشار اطلاعیه‌ای، نسبت به خبر منتشرشده درباره تعرض و ساخت پل در نزدیکی محوطه باستانی جوبجی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان که روز سه شنبه ۴ آذرماه منتشر شده، آمده است:

در روز‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به وضعیت محوطه ارزشمند جوبجی، لازم است چند نکته در چارچوب قوانین و ضوابط مصوب حفاظت از عرصه و حریم آثار فرهنگی، به اطلاع جامعه فرهنگی برسد.

محوطه جوبجی از آثار فاخر و ثبت‌شده ملی است که بنابر ضوابط ابلاغ‌شده عرصه، هرگونه ایجاد مسیر، سازه یا جاده در محدوده آن ممنوع است. با این حال، در روز‌های گذشته احدی از ذیمدخلان و ذینفعان پیرامون محوطه برخلاف قانون، اقدام به تعرض به بخش لبه عرصه و آغاز عملیات احداث پل بر روی نهر موجود کرده بود.

این اقدام بلافاصله با ورود نیرو‌های یگان حفاظت، حضور مدیر پایگاه استانی، بازدید میدانی و همراهی تمام‌قد دادستان شهرستان متوقف شد و از فرد متعرض نیز شکایت رسمی در مراجع قضایی ثبت شده است.

ضمن تقدیر از دغدغه‌ها و پیگیری‌های مردم، دوستداران میراث و فعالان محلی که همواره در کنار مجموعه میراث‌فرهنگی بوده‌اند، لازم است مسئولان محلی و دستگاه‌های مرتبط، همکاری مؤثرتری در اجرای ضوابط حریم، توقف ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، و پیشبرد مسیر‌های جایگزین داشته باشند.

اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خوزستان به عنوان متولی قانونی حفاظت از آثار، هرگونه تعرض به عرصه و حریم آثار ثبت‌شده را مردود می‌داند و با همه ظرفیت‌های قانونی، کارشناسی و حفاظتی، در برابر هرگونه تخلف ایستادگی خواهد کرد؛ چرا که حفظ محوطه جوبجی فقط یک وظیفه اداری نیست بلکه تعهدی فرهنگی است نسبت به میراثی که از هزاره‌های پیشین به امروز رسیده است و باید برای نسل‌های آینده نگاه داشته شود.»